“Valtur” nuovo main sponsor della New Basket Brindisi!

UNA NUOVA ERA PER LA PALLACANESTRO BRINDISINA: NASCE VALTUR BRINDISI

Brindisi, 28 giugno 2024 – Con grande entusiasmo e soddisfazione il presidente Fernando Marino, i soci della New Basket Brindisi Spa e Giuseppe Pagliara, CEO & Founder del Gruppo Nicolaus, proprietario del brand Valtur, annunciano che Valtur sarà il nuovo Title and Global main sponsor della prima squadra di basket di Brindisi e di tutte le leve giovanili.

L’accordo è stato ufficializzato e per le prossime due stagioni il naming ufficiale della società sportiva sarà:

“Valtur Brindisi”.

La sponsorship ha una significativa valenza territoriale poiché le storia del brand Valtur è strettamente legata alla Puglia e al territorio brindisino: nel 1964, viene, infatti, inaugurato a Ostuni il primo villaggio sotto la sua egida e nel 2018 i fratelli Giuseppe e Roberto Pagliara acquistano il marchio attraverso un’importante operazione finanziaria, conseguente a una solida crescita su più fronti della family company da loro fondata a Ostuni nel 1993 e a una eccellente brand reputation dall’eco internazionale. Un nome storico come Valtur fa quindi il suo ingresso nel Gruppo pugliese, quale punta di diamante di una nuova visione di turismo upscale, con strutture lifestyle nelle destinazioni più iconiche in Italia e nel mondo.

Due eccellenze che si incontrano per scrivere una nuova storia

Il legame tra Valtur e il team di basket di Brindisi rappresenta un matrimonio tra eccellenze del territorio e per il territorio. Sport, turismo ed entertainment si uniscono in un progetto ambizioso in cui la Puglia è grande protagonista. Il senso di appartenenza del Gruppo Nicolaus a tutta la regione pugliese e in particolare all’area brindisina è molto radicato, anche con un forte sentimento di responsabilità verso il contesto di riferimento. Questa operazione è una delle sue espressioni più belle e il desiderio di associare il nome Valtur al team sportivo di Brindisi scaturisce anche da un sistema valoriale condiviso, i cui pilastri sono il gioco di squadra, il fair play, la cura del dettaglio e l’armonia. Oltre allo stesso sistema di valori e all’attenzione per le famiglie, un target che entrambi i brand puntano a coinvolgere e divertire, a unire le due realtà è una storia imprenditoriale di successo che, sapendo mantenere vivo il radicamento nella dimensione locale, ha conquistato con ambizione una rilevanza internazionale.

“Siamo orgogliosamente una family company e siamo fieri del legame con il territorio in cui io e mio fratello Roberto abbiamo fondato il Gruppo Nicolaus e in cui abbiamo deciso di mantenere il nostro quartier generale. Insieme a tutta l’azienda siamo oggi davvero onorati di presentare al panorama del turismo nazionale e internazionale un’operazione che vede associare il brand Valtur a un team da due decenni impegnato ai massimi livelli in uno sport meraviglioso come il basket. Non vediamo l’ora, anche grazie all’unione di know-how e competenze, di mettere in campo nuova energia per un altro importante capitolo di sport e di amore per Brindisi e per tutto il nostro territorio”, commenta Giuseppe Pagliara, CEO & Founder del Gruppo Nicolaus.

“Accogliamo con grande piacere e onore l’ingresso del gruppo Nicolaus, con il prestigioso brand italiano Valtur, all’interno della famiglia biancoazzurra. Sarà motivo di orgoglio affrontare le nuove importanti sfide con il nome Valtur Brindisi, porteremo in tutti i campi di gioco in Italia i valori che ci accomunano e l’amore incondizionato per il nostro territorio. L’augurio è che questo matrimonio possa portare ottimi risultati sportivi e aziendali affinché questa partnership risulti virtuosa, vincente e duratura nel tempo. Benvenuti e forza Valtur Brindisi”, dichiara Nando Marino, Presidente NBB – Valtur Brindisi.

Il marchio Valtur sarà presente sul fronte della divisa gara della prima squadra e del settore giovanile biancoazzurro. Il PalaPentassuglia sarà colorato con il bianco ed il blu del marchio Valtur già a partire dalle prossime settimane.

Nei prossimi giorni verrà indetta una conferenza stampa di presentazione, i cui dettagli e programmazione verranno resi noti alla stampa, alla città e ai tifosi biancoazzurri.

Una nuova era è alle porte: oggi nasce “Valtur Brindisi”.