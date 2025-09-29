Valtur – Riapertura della campagna abbonamenti

FINESTRA APERTA A PARTIRE DA OGGI FINO A MARTEDÌ 7 OTTOBRE PER PERMETTERE AI TANTI TIFOSI BIANCOAZZURRI DI SOTTOSCRIVERE L’ABBONAMENTO ALLA STAGIONE SPORTIVA 2025/26.

La società Valtur Brindisi comunica che, al fine di soddisfare le richieste pervenute in queste ore e il contagioso entusiasmo vissuto dal popolo biancoazzurro, è aperta ufficialmente una nuova finestra per sottoscrivere un abbonamento alla stagione sportiva 2025/26, a partire da oggi fino alle ore 20:15 di martedì 7 ottobre.

I tifosi e appassionati alla pallacanestro avranno così altri dieci giorni di tempo per recarsi al New Basket Store o tramite la procedura online sul portale Vivaticket, e supportare dal vivo gli atleti biancoazzurri che hanno già fatto breccia nel loro cuore in queste prima giornate di campionato.

PUNTI VENDITA

-New Basket Store di Corso Garibaldi, 29

-Punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale

-online sul sito www.newbasketbrindisi.vivaticket.it

MODALITÀ

Sono incluse le 18 partite interne di regular season Serie A2, a partire dal prossimo match interno contro Scafati in programma mercoledì 8 ottobre fino al 26 aprile 2026, ultima giornata di campionato; i titolari di abbonamento avranno diritto di prelazione ad eventuali fasi di post season.

Si ricorda che l’abbonamento è intestato a persona fisica o azienda, ma cedibile a terzi e utilizzabile senza effettuare il cambio di nominativo durante tutto l’arco della stagione sportiva (ad esclusione del ridotto under 23).

RATEIZZAZIONE IMPORTO

Anche per questa stagione sportiva, è confermata la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento attraverso la rateizzazione dell’importo grazie alla partnership con Banca Popolare Pugliese.

Per l’attivazione della procedura, sarà necessario scegliere il posto al New Basket Store e recarsi presso la filiale BPP situata a Brindisi in Corso Garibaldi n.112, dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 eccetto il giovedì, per gestire tutti gli aspetti della pratica di finanziamento.

ASSISTENZA E NEW BASKET STORE

Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: store@newbasketbrindisi.it o contattare il numero telefonico 392-9554379. NBB Store aperto dal lunedì pomeriggio al sabato dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 16:45 alle 20:15.