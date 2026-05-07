Valtur spreca una grande occasione e perde gara 1 a Verona

La Valtur Brindisi dimentica le polemiche delle ultime settimane e sfodera una prestazione maiuscola in casa di Verona, per gara 1 playoff. Purtroppo, e’ arrivata una sconfitta per 80 a 78, con un canestro di Verona all’ultimo secondo. Ma la squadra di Bucchi ha davvero disputato un ottimo match e ha trovato in Ahmad il suo trascinatore. Questi i quintetti iniziali. Per Verona Johnson, Zampini, McGee, Volpin, Poser. Per la Valtur in campo Cinciarini, Radonjic, Vildera, Ahmad, Esposito.

Buon approccio dei biancazzurri che mostrano una mentalità’ diversa rispetto alle ultime gare del campionato. Eccellente la preparazione della partita da parte di coach Bucchi. Ottimi in attacco Esposito e finalmente anche Ahmad. La Valtur gioca molto bene e va avanti per 19 a 10. I giocatori di Bucchi mettono in atto anche una redditizia difesa soprattutto sui tiri di Verona dalla distanza. Tra i padroni di casa c’è’ poca lucidità’ in attacco. In ogni caso nella seconda parte del tempino c’è’ la reazione di Verona che si riporta a -4. Ma la Valtur di coach Bucchi ha capito la lezione di queste ultime settimane e chiude con un buon vantaggio il primo quarto con il punteggio di 21 a 14. Equilibrio in avvio del secondo quarto. Verona si porta a -3. Per la Valtur Cinciarini e Vildera sono i migliori in questa fase.

All’intervallo lungo la Valtur avanti per 39 a 34. I brindisini Esposito con 11 punti e Ahmad con 10 i migliori realizzatori. Parte ancora molto bene la Valtur di coach Bucchi in avvio di terzo quarto. Verona appare in confusione. Invece, in un amen i padroni di casa fanno un parziale di 7 a 0 e si riportano a -2. Merito di McGee e della difesa scaligera. Time out Brindisi. La Valtur resta in confusione tattica e Verona ne approfitta, uscendo meglio dal time out, e si porta per la prima volta in vantaggio per 45 a 43. Merito di Johnson e Volpin. Parziale di 13 a 0 a cavallo della meta’ del tempino. Finalmente Esposito segna una tripla dall’angolo e Brindisi a -1. Poi le due triple di Jones e ancora di Esposito danno alla Valtur il parziale di 9 a 1 e il vantaggio per 52 a 48. Risponde Monaldi con la tripla del -1. All’ultimo intervallo Brindisi avanti per 58 a 57. Ottimo Esposito, meno bene Ahmad. Ultimo quarto lento nei ritmi. C’è’ nervosismo da entrambi i lati con alcuni errori. Verona si porta a +4 con tre tiri liberi. In questa circostanza Bucchi aveva chiesto l’istant replay per capire se il tiro era da due o da tre punti. Le immagini non sono chiare e gli arbitri conferiscono tre tiri liberi. Time out a metà’ ultimo tempino con Verona avanti di tre punti. Poi entra in scena Ahmad con 9 punti consecutivi. Brindisi avanti per 75 a 72. Ultimi minuti con vantaggi alternati. Agli ultimi 60 sec Verona avanti di un punto. Zampini segna in canestro impossibile allo scadere dei 24 sec e porta Verona sul +3. In precedenza Brindisi subisce una stoppata di Poser su Vildera. Tre tiri liberi di Ahmad riportano il punteggio in parità’ sul 78 pari. Ultimo attacco per Verona con 24 sec. Allo scadere McGee regala a Betona il successo con un uno contro uno. Finale 80 a 78 per Verona. Ma la Valtur ha dimostrato di essere dentro al match e può’ senza dubbio provare a vincere gara due. Miglior realizzatore Ahanad con 22 punti. Segue Esposito con 20. Si torna in campo sempre a Verona sabato sera con gara 2. Da martedì si giocherà’ a Brindisi. Nell’ altro quarto di finale Bologna ha vinto contro Avellino.