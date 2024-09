Valzano (M5S): La canapa non è una droga ma una risorsa sostenibile per un futuro ecologico

La volontà del governo di vietarne la produzione operata da anni dalle imprese italiane è solo una prova di forza muscolare da parte di un Governo che con questi divieti, come per il reato sui rave party, vuole apparire un governo di ordine, quando non riesce a fare ordine neppure nei comportamenti dei propri Ministri. Ma andiamo per ordine :

La canapa è una pianta estremamente per i suoi molteplici usi e benefici ambientali. Dalla coltivazione delle sue fibre, semi e fiori si possono ottenere una vasta gamma di prodotti, rendendola una risorsa preziosa per numerose industrie.

Si va dalla “produzione di tessuti” perché le fibre di canapa sono resistenti, durevoli e biodegradabili. Inoltre è anche una materia prima ideale per la “produzione di carta” che risulta essere più robusta e longeva rispetto a quella tradizionale ottenuta dagli alberi. Inoltre, la canapa cresce più velocemente, riducendo la pressione sulle foreste.

In ambito energetico, la pianta può essere utilizzata per produrre “bio-combustibili” offrendo un’alternativa rinnovabile ai combustibili fossili. Nell’industria edilizia, la canapa è impiegata per creare materiali come il “hempcrete” un calcestruzzo leggero, isolante e altamente ecologico, utilizzato per costruzioni a basso impatto ambientale.

Anche dal punto di vista alimentare, i “semi di canapa” sono un superfood ricco di proteine, fibre e acidi grassi essenziali come Omega-3 e Omega-6. Allo stesso modo, l’olio di canapa è un ingrediente chiave nei prodotti cosmetici, grazie alle sue proprietà idratanti e rigeneranti.

Sul fronte della salute, l’estrazione del **CBD** (cannabidiolo) dalla canapa è utilizzata per trattare disturbi come ansia, dolore e infiammazioni, senza gli effetti psicoattivi del THC.

I vantaggi della canapa vanno oltre i prodotti derivati. È una coltura ecologica che richiede poca acqua, non necessita di pesticidi e contribuisce alla rigenerazione del suolo rendendola un alleato nella lotta ai cambiamenti climatici. Proviamo a pensare al possibile utilizzo sul terreno di Micorosa. Inoltre, la canapa assorbe grandi quantità di anidride carbonica durante la crescita, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra.

In sintesi, la canapa rappresenta una risorsa cruciale per un futuro sostenibile. Le sue molteplici applicazioni, unite ai benefici ambientali, la rendono una soluzione concreta per la creazione di un’economia circolare e più rispettosa dell’ambiente.

Il nostro governo sembra voler affrontare il problema della droga con una strategia discutibile, che finisce solo per penalizzare un settore in crescita. È chiaro che Meloni e il suo esecutivo dimostrano scarso interesse per lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro, così come per una reale lotta contro chi controlla il vero traffi

Ruggiero Valzano Referente Gruppo Territoriale M5S Br