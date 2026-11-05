Valzano (M5S): Serve una strategia unica per il futuro del territorio

I numeri che riguardano le nostre infrastrutture devono indurci a una riflessione seria e, soprattutto, a superare una visione frammentata delle politiche di sviluppo. Il porto di Brindisi, nel primo semestre 2026, ha movimentato 2,68 milioni di tonnellate di merci, registrando una flessione del 9,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche il traffico dei traghetti ha segnato una diminuzione del 6,3%, mentre il settore crocieristico ha fatto registrare una crescita del 15,2%. Un quadro che presenta luci e ombre e che non può essere sottovalutato. La prospettiva di un nuovo terminal multipurpose a Costa Morena rappresenta certamente un’opportunità, ma dovrà tradursi in investimenti concreti, nuovi traffici e soprattutto nuova occupazione. Sul fronte aeroportuale, invece, arrivano segnali incoraggianti. L’aeroporto del Salento ha registrato nel mese di settembre 409.315 passeggeri, con una crescita del 10,2% rispetto allo stesso mese del 2025 e un incremento del 23% dei passeggeri internazionali. Un risultato che conferma le potenzialità dello scalo e il suo ruolo strategico per il turismo, l’economia e la mobilità del territorio. Ma questi dati, letti insieme, ci consegnano una questione politica fondamentale: Brindisi dispone di infrastrutture importanti, ma non ha ancora una strategia sufficientemente integrata per valorizzarle tutte. Il porto non può essere considerato soltanto un’infrastruttura per la movimentazione delle merci, così come l’aeroporto non può essere valutato esclusivamente in base al numero dei passeggeri. Entrambi devono diventare motori di una politica di sviluppo che coinvolga l’intera provincia e si integri con le reti ferroviarie, stradali e logistiche, con il sistema produttivo e con le opportunità offerte dal turismo.

Dobbiamo porci alcune domande concrete:

Porto: come recuperare i traffici persi, diversificare le attività, valorizzare Costa Morena e rafforzare i collegamenti commerciali e passeggeri?

Aeroporto: come consolidare le rotte esistenti, attrarre nuovi collegamenti nazionali e internazionali e garantire una maggiore continuità dei collegamenti durante tutto l’anno?

Intermodalità: come collegare efficacemente porto, aeroporto, ferrovia, viabilità e aree industriali, superando le attuali criticità?

Lavoro e industria: come fare in modo che gli investimenti infrastrutturali e la riconversione industriale producano occupazione stabile e qualificata, coinvolgendo anche le imprese e i lavoratori dell’indotto?

Turismo ed economia: come trasformare la maggiore accessibilità del territorio in opportunità per le attività ricettive, commerciali, culturali e per l’intero sistema economico provinciale?

C’è poi una questione istituzionale che non possiamo ignorare. Regione Puglia, Autorità di Sistema Portuale, Aeroporti di Puglia, Comuni, Governo e rappresentanze economiche e sociali devono essere messi nelle condizioni di lavorare attorno a un progetto comune, con obiettivi misurabili, investimenti programmati e responsabilità precise. Come MoVimento 5 Stelle riteniamo che Brindisi non abbia bisogno di annunci occasionali o di una competizione tra infrastrutture, ma di una visione capace di metterle in rete e di restituire al territorio il ruolo che merita. Il porto e l’aeroporto non devono semplicemente funzionare meglio: devono contribuire insieme a costruire una nuova prospettiva economica e occupazionale per Brindisi e la sua provincia. È su questa capacità di programmare, collegare e pretendere risultati concreti che dovremmo misurare l’attenzione delle istituzioni verso il nostro territorio.

Ruggiero Valzano

Coordinatore provinciale M5S