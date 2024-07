Vandali azione – distrutti due autobus per i collegamenti con il mare!

La Società Trasporti Pubblici di Brindisi rende noto che due autobus impiegati sulla linea 4 (collegamenti dalla città al litorale) e sullo shuttle di collegamento con Apani sono stati gravemente danneggiati da teppisti che sono saliti a bordo nella giornata di domenica. In particolare, sono stati divelti i sedili e distrutti altri componenti interni. Il tutto, ha reso necessaria la immediata sostituzione dei mezzi in questione. Nella giornata di ieri, invece, l’incendio di due auto in via Cappellini ha provocato danni alla parte esterna dell’ufficio URP della STP. E’ evidente che, in questo modo, vengono vanificati gli sforzi della società per offrire un servizio sempre più puntuale ed efficiente all’utenza. Su quanto accaduto, ovviamente, è stata sporta denuncia alle forze dell’ordine.