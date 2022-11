Sono già entrati in azione i vandali nel Pattimodromo del rione Casale che, come è noto, di recente è stato totalmente ristrutturato. Un fatto gravissimo che dimostra come sia assolutamente necessario dotare anche gli impianti sportivi di sistemi di videosorveglianza. Un appello che viene lanciato all’Amministrazione Comunale dagli atleti che utilizzano la struttura e dagli stessi cittadini.