Non c’è mai fine al peggio nella città di Brindisi. I soliti vandali sono entrati in azione anche nel parco del Tommaseo. E’ stata divelta una rete che conteneva le pietre dei muretti a secco e ne sono state portate via più di qualcuna. Con le bombolette di vernice, poi, sono state fatte delle scritte sulle scalinate storiche dell’ex collegio. Uno sfregio ad una città che vuole investire nella valorizzazione dei suoi beni. Ed ovviamente nessuno ha visto ed ha sentito nulla…