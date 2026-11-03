Vandalizzati i furgoni della mensa scolastica. Futuro Nazionale condanna il vile gesto

Futuro Nazionale esprime la più ferma condanna per il vile atto vandalico avvenuto giovedì 29 ottobre presso il Centro cottura comunale del quartiere Perrino, dove sono stati danneggiati con il taglio sistematico degli pneumatici tutti e nove i furgoni destinati al trasporto dei pasti per le scuole cittadine.

Un gesto deplorevole, che colpisce non un’amministrazione ma i più indifesi: i bambini, le loro famiglie e un servizio essenziale per la comunità. Tentare di bloccare la mensa scolastica significa attaccare il senso stesso di comunità e di istituzioni.

Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza agli operatori del Centro cottura, e a tutti coloro che con senso del dovere hanno evitato ogni disagio ai giovanissimi utenti. Un ringraziamento particolare va al gommista che, con un lavoro straordinario nelle primissime ore del mattino, ha permesso di rimettere in strada sei mezzi su nove e garantire il regolare svolgimento del servizio.

Auspichiamo che la Polizia di Stato, che ringraziamo per il tempestivo avvio delle indagini, faccia al più presto piena luce sull’accaduto e individui i responsabili di un atto così grave.

Come Futuro Nazionale chiediamo inoltre all’Amministrazione comunale di potenziare immediatamente i sistemi di videosorveglianza e sicurezza del Centro cottura comunale, patrimonio di tutti i cittadini, affinché simili episodi non abbiano più a ripetersi.

La città di Brindisi non si fa intimidire da chi opera nell’ombra.

Gruppo consigliare di Futuro Nazionale al Comune di Brindisi