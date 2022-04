VANDALIZZATO IL TENSOSTATICO DEL PARCO BUSCICCHIO

Ennesimo atto vandalico nella città di Brindisi. Questa volta è stato compiuto ai danni del tensostatico realizzato all’interno del Parco Buscicchio, nel rione Sant’Elia. A darne notizia è l’assessore allo sport ed ai parchi Oreste Pinto sulla sua pagina facebook: Rieccoli qui i deficenti.Pensavo avessero capito l’inutilità di certi atti, invece no. Stanotte i soliti cretini hanno tagliato il telone del tensostatico di Sant’Elia, hanno spostato un armadietto, hanno fatto un giro dentro senza trovare nulla di interessante per i loro gusti e sono andati via.Resta il danno alla struttura. Proprio alla vigilia di due importanti gare di ginnastica che si svolgeranno domani e domenica mattina ed alle quali parteciperanno atleti da tutto il mezzogiorno d’Italia.È già stata fatta la denuncia e gli investigatori faranno tesoro delle telecamere presenti nelle vicinanze. Un solo messaggio a questi teppistelli da quattro soldi: “Voi non volete bene a Brindisi.Siete la vergogna della città”.