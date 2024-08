Vanno a fuoco i canneti di canale Patri. Allarme tra Commenda e Bozzano

Un incendio di grandi dimensioni si è verificato stamattina nel cuore della città di brindisi, nella zona del canale Patri, a ridosso dei rione Commenda e Bozzano. Sono andati in fumo ettari di canneto e di vegetazione spontanea che il consorzio dell’Arneo puntualmente non rimuove in tempo utile per evitare incidenti a poi allagamenti a fine estate.

Sul posto sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco che hanno circoscritto l’incendio per evitare che si propagasse anche al vicino parco Di Giulio. I residui della combustione, comunque, hanno invaso anche i rioni Sant’Angelo e Sant’Elia.

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale aveva diffidato l’Arneo ad intervenire e non è da escludere che nei prossimi giorni si agisca in danno per evitare conseguenze ancora più gravi.