Vantaggiato (Fdi): “Basta con la politica delle passerelle: la cittadinanza merita verità e rispetto”

Nelle ultime ore abbiamo assistito all’ennesima scena che purtroppo sta diventando un’abitudine:

consiglieri che si presentano a opere e progetti solo a lavori praticamente conclusi, per farsi fotografare e intestarsi meriti che non appartengono loro.



È successo di nuovo con la pista di atletica, un progetto che sto seguendo fin dal primo giorno, quando ancora non si sapeva quali interventi sarebbero stati necessari né da dove sarebbero arrivati i fondi.

Insieme al gruppo lavori, abbiamo affrontato passo dopo passo ogni difficoltà, ricostruendo il percorso tecnico e amministrativo che ci ha portati oggi a un passo dalla conclusione di un’opera importante per la nostra comunità.



Eppure, mentre altri non hanno mai partecipato ai tavoli decisionali, oggi si presentano a fare foto e a mettere la “spilla” come se il lavoro fosse il loro, senza nemmeno conoscere quando i lavori sono iniziati, come sono stati finanziati o quale azienda li stia realizzando.



La cittadinanza non è stupida: sa distinguere chi lavora concretamente per il bene comune da chi si limita a comparire in pubblico, soprattutto in questo periodo di campagna elettorale per le regionali, con l’unico obiettivo di raccogliere voti.



Personalmente, non sono mai uscita sui giornali per vantarmi di un progetto non ancora completato. Ho sempre preferito abbassare la testa e lavorare, consapevole che i risultati parlano più delle parole. Solo quando la pista di atletica sarà inaugurata, potrò dire con orgoglio, a me stessa e alla comunità, di aver portato a casa un risultato concreto, frutto di impegno, dedizione e lavoro di squadra.



Chiedo rispetto per la verità e per tutti coloro che ogni giorno lavorano davvero, lontano dai riflettori, per il bene di questa città.





Consigliere comunale FDI

M.LUCIA VANTAGGIATO