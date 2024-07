Vantaggiato (FDI): installate le pedane per disabili

Questa mattina la BMS ha provveduto ad istallare la pedana per disabili lido ex Saca . Problematica che ormai da anni mette a rischio la stagione estiva dei diversamente abili . La pedana è uno strumento essenziale per l’accesso in acqua dei disabili ed è per questo che ad oggi mi vede nuovamente in primo piano per la risoluzione del problema , con la speranza che non venga più creato questo disagio . Nei prossimi giorni verrà effettuata l’istallazione della pedana anche a cala materdomini e spiaggia libera località Apani , in tutte e tre le spiagge saranno garantiti gli stessi strumenti di accesso come posti auto riservati , gazebo e pedana Un ringraziamento al comune di Brindisi e agli operatori della bms .

Lucia vantaggiato Consigliere Comunale FDI