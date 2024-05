VARIAZIONI DI PERCORSO A SEGUITO DELLA TEMPORANEA CHIUSURA AL TRAFFICO DI VIA PROVINCIALE PER SAN VITO IN BRINDISI

STP Brindisi informa che a seguito della temporanea chiusura al traffico di via Provinciale per San Vito in Brindisi, da mercoledì 22 maggio a giovedì 6 giugno 2024 dalle ore 22:30 alle ore 07:00 del giorno seguente,

le linee urbane:

AP

3

4

5

51

31

E le linee extraurbane:

Cisternino – Brindisi Z.I

San vito – Brindisi Z.I. – Taranto

Effettueranno i seguenti percorsi:

PERCORSO IN DIREZIONE CASALE/PARADISO – CENTRO

Linea AP

Partenza Aeroporto – via N. Brandi – Via Prov. San Vito – SS 379 – via Porta Lecce – Via

N. Sauro – via Indipendenza – Stazione – via del Mare – Piazza delle Capitanerie di Porto – via del Mare – via N. Sauro – Corso Roma – Piazza Cairoli – via Cristoforo colombo – via Ponte ferroviario – via Cappuccini – uscita br casale- via Nicola Brandi – regolare percorso.

Linea 51

Regolare percorso sino a via N. Brandi – Via Prov. San Vito – SS 379 – via Porta Lecce – Via N. Sauro – via Indipendenza – Stazione – proseguire su regolare percorso.

Linea 5

Regolare percorso sino a via N. Brandi – Via Prov. San Vito – SS 379 – via Porta Lecce – via del mare – Piazza delle Capitanerie di Porto – Via N. Sauro – Corso Roma – Piazza Cairoli – via Cristoforo Colombo – via Ponte ferroviario – via Cappuccini – uscita br casale- via N. Brandi – regolare percorso.

Linea 31

Partenza dal Capolinea (rione Paradiso) – Via Prov. San Vito – SS 379 – via Porta Lecce – via N. Sauro – via Indipendenza – Stazione – regolare percorso.

Linea 3

Uscita rione paradiso – via N. Brandi – via B. Brin – via Pisa – via Amalfi – inversione – via

B. Brin – via N. Brandi – Via Prov. San Vito – SS 379 – via Porta Lecce – via N. Sauro – via Indipendenza – Stazione – via Bastioni S. Giacomo – via porta Lecce – viale Arno – via porta Lecce – via del Mare – Piazza delle capitanerie (capolinea)

Linea Cisternino – Brindisi Z.I.

Via Prov. San Vito – via N. Brandi – inversione (Ostello) – via N. Brandi – SS 379 – via Prov. Per lecce – via N. Sauro – via Indipendenza – Stazione – Z.I

Linea San vito – Brindisi Z.I. – Taranto

Via Prov. San Vito – via N. Brandi – inversione (Ostello) – via N. Brandi – SS 379 – via Prov. Per lecce – via N. Sauro – via Indipendenza – Stazione regolare percorso

PERCORSO IN DIREZIONE CENTRO – CASALE/PARADISO

Linee 5 e 51

Regolare percorso fino a via Cristoforo colombo – via Ponte ferroviario – via Cappuccini – uscita br casale – Via Prov. San Vito – via N. Brandi – regolare percorso

Linee 4 – 31

Regolare percorso fino a via Cristoforo colombo – via ponte ferroviario – via cappuccini – SS379 – uscita br casale – Via Prov. San Vito – ingresso rione paradiso – regolare percorso

Linea AP

Regolare percorso fino a via Cristoforo colombo – via ponte ferroviario – via cappuccini – – SS 379 – uscita br casale- via N. Brandi – regolare percorso

Linea 3

Regolare percorso fino a via Cristoforo colombo – via ponte ferroviario – via cappuccini – SS 379 – uscita br Casale- via prov. San Vito – giro completo al rione Paradiso – via N. Brandi – via B. Brin – via Pisa – via Amalfi – inversione – via B. Brin – via N. Brandi – Via Prov. San Vito – SS 379 – via Porta Lecce – viale Arno – via porta Lecce – via N. Sauro – via Indipendenza – Stazione – via N. Sauro – via Porta Lecce via del Mare – Piazza delle capitanerie di Porto – (capolinea)

Linea: Brindisi Z.I. – Cisternino

Regolare percorso fino a via Cristoforo colombo – via ponte ferroviario – via cappuccini – SS 379 – uscita br Casale – via N. Brandi – inversione (Ostello) – regolare percorso.

Linea: Brindisi Z.I. – San vito – Taranto

Regolare percorso fino a via Cristoforo colombo – via ponte ferroviario – via cappuccini – SS 379 – uscita br Casale – via N. Brandi – inversione (Ostello) – regolare percorso.

Sono Temporaneamente Soppresse le seguenti fermate:

Via Prov. per San Vito – (passaggio a livello)

Via Prov. per San Vito – (distributore) – Via Ciciriello – Via De Carpentieri

Fermate Alternative: Via Bastioni Carlio V (Stazione) -Via Cappuccini -Via N. Brandi