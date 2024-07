Vasto incendio a San Pietro V.co – traffico ferroviario in tilt. Un cane è morto carbonizzato

Traffico ferroviario rallentato per ore sulla linea che collega Brindisi a Lecce a causa di un incendio che si è sviluppato a San Pietro Vernotico, nei pressi della stazione ferroviaria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto le fiamme all’interno di una pineta. Tratto in salvo un uomo che vive in quella zona in un casolare abbandonato. Purtroppo il suo cane, un rottweiller, non è riuscito a sottrarsi alle fiamme ed è morto carbonizzato.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono i volontari della Protezione Civile e personale di Rete Ferroviaria Italiana.

Ma appena appreso dell’incendio dal Municipio si sono precipitati sul posto anche la sindaca Maria Lucia Argentieri, la presidente del Consiglio Comunale Erminia Monteduro e l’assessore Nicoletta Pannofino.

Adesso l’obiettivo è di evitare che l’incendio interessi anche altre zone del paese e soprattutto che determini danni alla rete ferroviaria, con conseguenze gravissime per i collegamenti tra il Salento ed il resto del paese.

Ovviamente non si possono fare ipotesi sull’origine dell’incendio, anche se non ci sarebbero elementi tali da giustificare una matrice di origine dolosa. I carabinieri, comunque, stanno controllando anche la viabilità cittadina per evitare ripercussioni dovute alla chiusura di alcune strade.