VECCHI E NUOVI PARCOMETRI IN BELLA MOSTRA. ALLA FACCIA DEL DECORO…

Era già accaduto qualche anno fa, quando vecchi e nuovi parcometri sono rimasti per lungo tempo uno accanto all’altro. Adesso la storia si sta ripetendo, visto che in città la Brindisi Multiservizi ha installato i nuovi apparati per il pagamento della sosta senza provvedere alla rimozione dei parcometri usati fino a pochi giorni fa. Ci si è limitati a coprirli con dei grossi sacchi della spazzatura, come se non esistesse la necessità di assicurare un minimo di decoro urbano. Ma la cosa più spiacevole è che nessuno, a Palazzo di Città, ha mosso un dito perché questo ennesimo scempio accadesse. Sarebbe bastato dare incarico alla stessa squadra di operai di provvedere contestualmente alla installazione dei nuovi ed alla rimozione dei vecchi parcometri, magari andando ad occupare la stessa posizione. E invece in alcuni casi sono stati collocati sul marciapiede opposto rispetto a quello del vecchio parcometro ed in altri casi sono stati collocati accanto, praticando altri fori inutili sui marciapiedi.

Sono fatti solo apparentemente insignificanti, ma che dimostrano una sciatteria che non fa onore alla città di Brindisi e che dimostra quanta poca attenzione venga riservata alla “cosa pubblica”.

Da qui l’appello rivolto al sindaco Rossi ed all’amministratore della Multiservizi affinché si dia ordine immediatamente di risolvere questo problema che va ad aggiungersi a quello delle tante colonnine installate e poi abbandonate che si trovano in giro per la città.