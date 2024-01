Vela paraolimpica – Firmato accordo tra GV3 e Lega Navale Brindisi

Grandi emozioni e tanta felicità questa mattina, presso la Lega Navale Brindisi, per la firma dell’accordo tra l’associazione “A gonfie vele verso la vita GV3” e la Lega Navale per la firma dell’accordo che consentirà di promuovere iniziativa per la pratica della vela paraolimopica. Saranno predisposti allenamenti con istruttori qualificati e saranno messe a disposizione imbarcazioni idonee per persone con difficoltà motorie i con altre disabilità. L’obiettivo e’ far avvicinare questi utenti alla disciplina della vela e creare una squadra di atleti locali e prepararli a gare regionali o interzonali. Sono intervenuti i responsabili istituzionali del Comitato paraolimpico di Puglia, della Federazione Vella, la Capitaneria di Porto e le associazioni partner AIPD, ColiHbri e Angsa. Presenti anche alcuni esponenti della Giunta del Comune di Brindisi (assessori Quarta, Loiacono e Penta). Durante la giornata alcuni ragazzi con disabilità hanno provato la bella esperienza di andare per mare con barche a vela attrezzate.