Vela – sabato e domenica a Brindisi la 4^ tappa del Campionato zonale classe Dinghy

Sabato 28 e domenica 29 settembre, nel campo di regata dello Stadio del Vento tra il Marina di Brindisi e il castello di Forte a Mare, si svolgerà la quarta tappa del Campionato Zonale Classe Dinghy “Trofeo Francesco Piccininni” edizione 2024, organizzata dal Circolo della Vela Brindisi in collaborazione con la Federazione Italiana Vela.

Nell’epoca in cui l’evoluzione della vela fa fluttuare la barca sull’acqua, continuano a difendere il proprio spazio agonistico gli intramontabili dinghy, barche con una lunghezza di 3,70 metri e un equipaggio composto dal solo timoniere, divenute classe internazionale nel 1919 ed esordio olimpico nel 1920.

Ad oggi si contano più di dieci imbarcazioni già iscritte e timonieri in arrivo dalle principali città di mare pugliesi e del Sud Italia.

E mentre il Circolo della vela Brindisi è già pronto per la regata, l’attenzione è concentrata sul meteo del fine settimana perché i dinghy hanno un limite prefissato di tenuta del vento di 8 metri al secondo, quindi tra i 15 e i 16 nodi.

Le regate, che prevedono lo start alle ore 12 di sabato, si potranno seguire dal pontile grande del Marina di Brindisi, dal quale gli appassionati potranno assistere sia alla partenza che alle altre fasi delle prove.

L’area della regata sarà, come di consueto, interdetta alla navigazione con apposita ordinanza per la quale si ringrazia la Capitaneria di Porto di Brindisi.