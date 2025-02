Veleno per topi in via B. Cellini collocato da addetti di AVR. Ma chi lo ha deciso?

L’allarme questa volta è stato lanciato dalla sua pagtina facebook dal consigliere comunale Lino Luperti e poi ripreso dall’animalista Antonella Brunetti: addetti della ditta AVR per l’ambiente stamattina si sono recati nel tratto di campazgna antistante via Benvenuto Cellini ed hanno collocato esche per topi. Il tutto, senza rispettare le leggi in materia che impongono di collocare eventualmente leesche all’interno di gabbiette, in maniera tale da evitare che il veleno entri in contatto con bambini o con animali domestici. E poi è incomprensibile il fatto che dipendenti di AVR stessero operando su un terreno di proprietà privata. Un fatto gravissimo su cui bisognerà necessariamente fare chiarezza.