Venerdì 17 ottobre Sciopero nazionale del comparto igiene ambientale, ordinanza del sindaco su divieto di conferimento dei rifiuti

A seguito della comunicazione, da parte della società Teknoservice Italia S.r.l., gestore del servizio di igiene urbana della città di Brindisi, che per la giornata di venerdì 17 ottobre 2025 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale del comparto igiene ambientale, indetto dalle sigle sindacali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, oggi, 15 ottobre 2025, con propria ordinanza ha disposto il divieto di conferimento dei rifiuti solidi urbani (organico-plastica-metalli) tra la sera del 16 ottobre e la mattina del 17 ottobre 2025.

Il sindaco, nell’invitare la cittadinanza alla collaborazione attiva nel rispetto dell’ordinanza, ha disposto che il conferimento delle sopracitate frazioni di rifiuti “potrà avvenire esclusivamente nella serata di domenica 19 ottobre 2025, in vista del regolare ritiro previsto per la giornata di lunedì 20 ottobre 2025”.