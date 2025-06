Venerdì 27 giugno, a Palazzo Nervegna, saranno presentati i lavori in corso di svolgimento di “Brindisi ‘900”, nell’ambito del progetto “SALVIAMO IL ‘900”

Venerdì 27 giugno, alle ore 11:00, presso la Sala “Gino Strada” di Palazzo

Granafei – Nervegna, saranno presentati i lavori in corso di svolgimento di

“Brindisi ‘900”, nell’ambito del progetto “SALVIAMO IL ‘900”. Il progetto di

raccolta, tutela, gestione e trasmissione della conoscenza per mettere in valore

culturale il patrimonio artistico territoriale, ambisce a costituire uno dei tasselli

Il progetto, che ha ottenuto il primo finanziamento grazie al bando “TOCC –

Transizione digitale Organismi Culturali e Creativi” del Ministero della Cultura

(Direzione Generale Creatività Contemporanea – Decreto 385 del 19/10/22)

presentato nel novembre del 2023 dalla Confesercenti Brindisi, con il supporto

scientifico del Prof. Massimo Guastella, responsabile del laboratorio didattico

TASC ( Territorio, Arti Visive e Storia dell’Arte Contemporanea) del Dipartimento

di Beni Culturali dell’Università del Salento, prende avvio grazie al contributo

dell’amministrazione civica di Brindisi, che consente la prima fase pilota dedicata

alle collezioni brindisine d’arte contemporanea a partire da quella comunale,

affatto inedita, a cui si affiancano la Donazione “Il Tempietto”, la Raccolta

“Armando Scivales”, esposta negli spazi dell’ex convento delle Scuole Pie, e la

Collezione d’Arte Contemporanea della Camera di Commercio del capoluogo.

“SALVIAMO IL ‘900”, nasce dalla volontà di valorizzare, in tempo reale, le opere,

gli artisti, la fortuna critica, le ricerche e le produzioni della società Meraki 4

Innovation, mediante MyTemplArt, una innovativa soluzione di catalogazione,

tutela, gestione e condivisione di contenuti e processi rivolta in primis a tutta la

filiera del mondo dell’arte. Il progetto è stato avviato a Verona nel 2018, con

l’obiettivo di raggiungere l’intero territorio nazionale, e intende predisporre una

mappatura digitale degli archivi artistici, iconografici, documentali di enti pubblici

e privati, strutture accademiche, fondazioni, musei e gallerie e singoli

collezionisti. Il progetto è stato avviato a Verona nel 2018, con l’obiettivo di

raggiungere l’intero territorio nazionale, e intende predisporre una mappatura

digitale degli archivi artistici, iconografici, documentali di enti pubblici e privati,

strutture accademiche, fondazioni, musei e gallerie e singoli collezionisti.

La piattaforma, attraverso tecnologie avanzate, offre il vantaggio delle nuove

modalità di divulgazione delle opere d’arte e degli apparati bio-bibliografici,

inclusive ed estese nelle fasce di utenza, con molteplici finalità non solo di

salvaguardia ma anche didattiche e turistico-culturali, favorendo innanzitutto la

fruizione istantanea e da remoto per stimolare curiosità e attrarre interesse per

una conoscenza diretta di tali patrimoni, non senza incrementare le opportunità

Progetto finanziato attraverso il bando

sulle economie dei territori. “Brindisi ‘900” è il primo progetto declinato a livello

regionale per la Puglia e Brindisi diviene protagonista del modello di riferimento

territoriale declinabile e replicabile sia nei venti comuni della provincia che

sull’area jonico-salentina e più in generale pugliese .

A presentare il 27 giugno le attività sin qui realizzate saranno Giuseppe

Marchionna, Sindaco di Brindisi, Michele Piccirillo, Presidente della Confesercenti

della provincia di Brindisi, Gianni Pasquetto, GM Meraki4Innovation S.r.l. ideatore

del progetto “Salviamo il ‘900”, Massimo Guastella del Laboratorio TASC del

Dipartimento Beni Culturali Università del Salento, l’architetto Maria Piccarreta,

segretario regionale del MiC per la Puglia. Le conclusioni saranno affidate

all’onorevole Mauro D’Attis.