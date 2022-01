VENERDI’ 28 GENNAIO IN PIAZZA INFERMIERI ED OPERATORI SANITARI

Carenza infermieri ed operatori di supporto, stipendi tra i più bassi d’Europa, condizioni

di lavoro inaccettabili, queste alcune motivazioni che ci spingono a manifestare il nostro

dissenso.

La segreteria provinciale Nursind Brindisi invita, per questo motivo, tutti gli infermieri e gli operatori

socio sanitari della ASL Brindisi a scendere in piazza a Bari, venerdì 28 del corrente mese, dalle 10 alle

13.30, nei pressi della Presidenza della Regione Puglia in via Lungomare N. Sauro, in occasione dello

sciopero indetto a livello nazionale, per manifestare il crescente disagio, la mancata valorizzazione del

nostro lavoro e per ricordare ai politici le promesse fatte: ‘Non ci dimenticheremo di voi’”

Non eroi per caso, ma professionisti capaci, preparati e votati alla difesa della

salute dei cittadini, per questo non meritiamo di essere presi in giro. Scioperiamo perché crediamo che valorizzare la professione sia nell’interesse dei

cittadini e che migliorarne le condizioni di lavoro migliorerebbe l’assistenza di tutti.

Il 28 gennaio gli infermieri e gli operatori sanitari tutti, si fermeranno insieme a

migliaia di colleghi delle altre regioni per migliori condizioni di lavoro ed

economiche a vantaggio di una sanità più efficiente per i cittadini.

Segretario territoriale

NurSind Brindisi Carmelo

VILLANI