Venerdì, 31 ottobre in piazza Orsini del Balzo nel cuore del centro storico di Mesagne ritorna “Rosso Salentino” – Sagra del buon vino e dei sapori locali!

La seconda edizione dell’evento, patrocinato dal comune di Mesagne dedicato alla riscoperta dei veri sapori tradizionali della nostra terra, vi terrà compagnia fino a sabato, 1° novembre. La direzione artistica è stata affidata ancora una volta a Fabrizio Valentini, pioniere nell’organizzazione di manifestazioni cittadine di grande successo divenute appuntamenti fissi (vedi il “Boccale D’oro”) e, pertanto, assoluta garanzia di qualità delle serate. A “Tenute Lu Spada” è stata affidata la somministrazione dei propri vini e, oltre a poter assaporare un’accurata selezione enogastronomica lungo gli stand allestiti in Piazza Orsini, l’atmosfera si riempirà di colori e musica grazie ai caratteristici Mercatini di Natale, alle giostrine “MarinoPark” e alle esibizioni live.

IL PROGRAMMA:

Venerdì 31 ottobre dalle 19:00 alle 21:00 è il momento dello spettacolo itinerante della Street Band “DIXIE&SODA” quartetto acustico stile Dixieland. Il repertorio comprende brani della tradizione americana anni 20/30 e classici italiani, la musica, dal sapore retrò, risulta frizzante e non manca di momenti ironici.

In seconda serata dalle 21:30 alle 24:00 concerto di “INNOCENTI EVASI” Tributo a Lucio Battisti

Sabato 1° novembre dalle 10:00 alle 13:00 apertura dei Mercatini di Natale

Dalle 19:00 alle 21:00 spettacolo itinerante della Street Band “GAMBLING BAND” nome noto delle scene musicali (VudZ, Opa Cupa, GirodiBanda, Salento Funk Orchestra, ARD project, Virtù indecenti) con un solido sfondo (Manu Chao, Neffa, Negramaro, Sud Sound System, Richie Stephens) Un progetto dinamico, caratterizzato da un suono capace di canalizzare l’energia delle più diverse contaminazioni musicali ( Balkan, surf, swing, Funk, popular e Jazz) che si fondono con musica e arrangiamenti originali per ballare.

In seconda serata dalle 21:30 alle 24:00 concerto di “ZERO TIME” Tributo a Renato Zero.

Conduce Viviana Ancora