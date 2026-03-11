Venerdì a Brindisi assemblea costituente territoriale di Futuro Nazionale

Venerdì 13 marzo, alle ore 19:00, presso il Grande Albergo Internazionale di Brindisi (Viale Regina Margherita, 23), si terrà la 1^ assemblea del Comitato Costituente Territoriale di Futuro Nazionale.

L’incontro rappresenta un momento fondamentale per l’organizzazione e il radicamento del movimento sul territorio brindisino, aperto a cittadini, simpatizzanti e a chiunque voglia contribuire attivamente alla crescita del progetto.

Oltre ai relatori locali e nazionali già in programma – tra cui Cristiano Romani (Coordinatore Provinciale FNV Arezzo-V.Presidente MONDO AL CONTRARIO-Responsabile Nazionale Team Vannacci), Giovanni Nucci (Referente Comitato Costituente Locale FNV- Team Leader SVEVO Brindisi), Adriana Ciciriello (Coreferente Comitato Costituente Locale FNV) e l’onorevole Rossano Sasso (Deputato della Repubblica Italiana-Responsabile Sud Italia FNV) – è previsto un intervento in video collegamento del Generale Roberto Vannacci, Presidente di Futuro Nazionale, che porterà il suo contributo e la sua visione politica.