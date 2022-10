VENERDI’ A BRINDISI “FESTA D’AUTUNNO E PIANTUMAZIONE COLLETTIVA”

Venerdì 21 ottobre 2022, alle ore 16,30, presso gli spazi aperti del Centro di Aggregazione Giovanile di Brindisi, Strada per Contardo n° 3, si terrà la Festa dell’autunno e la piantumazione collettiva.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Centro di Aggregazione Giovanile del quartiere Paradiso (servizio sociale del piano di zona dell’ambito territoriale Br1), gestito dalle cooperative Amani e Solerin, Case di quartiere, l’Associazione Ortomania e il WWF di Brindisi.

E’ il primo evento nato dalla sinergia tra due case di quartiere, quella in gestione al WWF, sita in via Bastioni Carlo V e il Centro di Aggregazione Giovanile. Per festeggiare la stagione autunnale, saranno donati fiori e siepi che verranno piantumati con gli alunni della scuola elementare Sandro Pertini, gli utenti del Centro di Aggregazione Giovanile e con tutti coloro i quali desiderano partecipare. La piantumazione sarà effettuata nei pressi delle arnie presenti negli spazi aperti del Centro di Aggregazione Giovanile, al fine di creare un habitat che possa favorire la vita della colonia di api presenti ormai da circa quattro anni nel centro. La partecipazione all’evento è libera e aperta tutti.