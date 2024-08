Venerdì a Carovigno Caccia al tesoro in Castello

Venerdì 23 Agosto, alle ore 18:00 e alle ore 20:00, presso il Castello Dentice di Frasso di

Carovigno prenderà vita una divertente Caccia al Tesoro, destinata ad adulti e bambini desiderosi di

esplorare l’affascinante maniero in un modo alternativo.

Una misteriosa lettera, in arrivo dal passato, celerà indizi da seguire, porterà a misurarsi con ardui

rompicapo e metterà alla prova i partecipanti con spassose prove da superare, per poi arrivare a

festeggiare l’agognata vittoria finale.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di offrire un’esperienza coinvolgente e inclusiva per tutte le età,

nell’ottica di un apprendimento divertente e della condivisione delle conoscenze; un’opportunità per

le famiglie di immergersi nell’atmosfera incantata che il Castello riesce ad evocare!

Prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.pastpuglia.it o l’App PastPuglia.

Per maggiori informazioni:

Tel. 3791092451

E-mail: castellodicarovigno@gmail.com.