VENERDI’ A CAROVIGNO SI PARLA DI TURISMO IN PROVINCIA DI BRINDISI

“Turismo in Provincia di Brindisi. Nuove prospettive di sviluppo”. Questo il tema del convegno in cui gli Assessori regionali al Turismo, Gianfranco Lopane, e allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, incontreranno gli operatori turistici e gli amministratori pubblici della Provincia.

L’iniziativa, voluta dal consigliere regionale Alessandro Leoci in collaborazione con il Consorzio Albergatori Carovigno, vuole essere un momento di confronto con i diretti interessati sul tema dello sviluppo turistico nella provincia di Brindisi. All’incontro parteciperanno anche l’ex assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco e il capogruppo CON Giuseppe Tupputi.

L’incontro pubblico si terrà venerdì 25 marzo alle ore 11 presso il Riva Marina Resort di Specchiolla – Marina di Carovigno.