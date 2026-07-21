Venerdì a Cellino San Marco lo spettacolo “Il secolo è mobile, la storia delle migrazioni in Europa vista dal futuro”

Venerdì 24 luglio 2026, alle ore 20:00, presso il cortile della Biblioteca Comunale di Cellino San Marco (Piazza Aldo Moro), si terrà lo spettacolo “Il secolo è mobile – La storia delle migrazioni in Europa vista dal futuro”, un monologo multimediale scritto e interpretato dal giornalista e scrittore Gabriele Del Grande.

Lo spettacolo propone un intenso viaggio visivo e narrativo nella storia delle migrazioni in Europa, offrendo una riflessione sul tema della libertà di movimento attraverso un originale intreccio tra passato, presente e futuro. Partendo dai contenuti del libro Il secolo è mobile e attraverso immagini e filmati d’archivio del Novecento, l’autore ripercorre le trasformazioni che hanno interessato i fenomeni migratori, analizzando il ruolo svolto dall’introduzione dei regimi dei visti e delle frontiere nella mobilità delle persone.

L’iniziativa è promossa dal Progetto SAI di Cellino San Marco, gestito dal Consorzio Officine Solidali e da ARCI Brindisi, con il patrocinio del Comune di Cellino San Marco, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di approfondimento e confronto su un tema di grande attualità, attraverso il linguaggio del teatro e della narrazione.