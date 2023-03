VENERDI’ A FRANCAVILLA IN SCENA STEFANO MASSINI

Sarà Stefano Massini con il suo “Alfabeto delle emozioni” il protagonista del prossimo spettacolo in scena al Teatro Italia venerdì 17 marzo alle 21.00.

Tradotto e rappresentato in oltre 30 Paesi, Stefano Massini ha conquistato il pubblico e la critica grazie alle storie narrate in tutte le forme possibili, come accade nelle sue opere teatrali, nei seguitissimi interventi televisivi del programma “Piazzapulita” su La7, sui giornali, nei romanzi, nei saggi. I suoi testi sono stati portati in scena da registi come Luca Ronconi e il premio Oscar Sam Mendes. Recentemente ha conquistato 5 premi su 8 ai Tony Awards, gli Oscar del teatro, per il suo Lehman Trilogy.

Con l’Alfabeto delle emozioni Massini guida il pubblico in un viaggio profondissimo e ironico nel labirinto del sentire e sentirsi. Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma come farlo?

In un immaginario alfabeto in cui ogni lettera è un’emozione (P come Paura, F come Felicità, M come Malinconia…), Massini trascina il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro.

Lo spettacolo è il sesto appuntamento della Stagione Teatrale a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Per informazioni e biglietti è possibile contattare il numero 320 803 8588.