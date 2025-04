Venerdì a Mesagne il “Silent reading Party”

Venerdì 2 maggio a Mesagne il “Silent Reading Party” inaugura Il Maggio dei Libri in Piazza

Criscuolo, già animata nei mesi scorsi grazie alle iniziative promosse dall’ominimo Comitato e

dalla Confesercenti Provinciale di Brindisi.

Sarà il Silent Reading Party ad aprire, venerdì 2 maggio, Il Maggio dei Libri a Mesagne, un mese

pieno di occasioni e socialità, un evento originale e suggestivo, dove il silenzio diventa

protagonista e la lettura si fa esperienza condivisa nel cuore del centro storico.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Biblioteca Comunale “Ugo Granafei”, prende

spunto da esperienze analoghe condotte in molti paesi, da poco diffuse anche in Italia, che creano

per tutti un momento di lettura silenziosa e collettiva, immersi in un’atmosfera intima e

condivisa.

A partire dalle ore 18.30, la piazza, allestita per l’occasione, accoglierà i cittadini e si animerà di

lettori: ognuno potrà partecipare portando un libro da casa, o scegliendolo tra quelli disponibili in

Biblioteca (prendendolo in prestito presso la vicina sede di piazza IV Novembre, 17) nel corso

della giornata del venerdì 2 maggio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 18.00),

o prelevandolo dal punto bookcrossing LettieRiletti attivo presso la piazza Criscuolo.

A seguire, dalle ore 20:00, la serata si accenderà con un aperitivo conviviale nei locali della

piazza, accompagnato dalla voce calda e avvolgente di Rachele Liuni, che regalerà momenti di

intensa emozione tra note e parole.

Sarà questo il primo degli appuntamenti della rassegna “Aperitivi culturali” programmata da

Confesercenti Provinciale di Brindisi e Comitato di Piazza Criscuolo con il patrocinio del

Comune di Mesagne per ogni venerdì del mese: un invito aperto a tutti, lettori appassionati,

curiosi, famiglie e passanti. Nessuna iscrizione, solo un libro e il desiderio di condividere il

piacere della lettura e della compagnia.