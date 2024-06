Venerdì a Palazzo Nervegna secondo appuntamento pre-Pride

In data 7 giugno alle ore 19 presso la Sala del Capitello- palazzo Granafei Nervegna prende il via il secondo appuntamento pre-Pride promosso da Libreria Circe-libreria itinerante indipendente in collaborazione con la Caffetteria Letteraria Nervegna e l’APS Salento Pride.

L’incontro, con titolo “ l’amore invisibile” affronterà la tematica dell’amore vissuto in carcere e approfondirà l’aspetto che riguarda le persone lgbtq+.

Interverrà, per la prima volta a Brindisi, l’associazione Antigone Puglia con la dott.ssa Noemi Cionfoli, la dott.ssa Maria Nimis-SinP Sociologia in progress, il coreografo e direttore artistico di Alphaztl Vito Alfarano e Michele Caiulo con una testimonianza.

L’incontro sarà moderato da associazione Circe.