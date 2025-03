Venerdì ad Erchie convegno sulla “carbon farming”

Il comune di Erchie insieme all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Brindisi organizzano, venerdì 7 marzo, in inizio alle ore 16.00, presso l’Aula Consiliare (Ex Municipio), un convegno divulgativo sulla carbon farming come strumento per la rigenerazione agricola.

Il convegno riunirà esperti, istituzioni e professionisti del settore per discutere delle opportunità dei crediti di carbonio per l’agricoltura e delle più recenti novità normative europee.

L’evento rappresenta un’importante occasione per approfondire il potenziale del carbon farming e confrontarsi sul futuro dell’agricoltura sostenibile.

La partecipazione è gratuita, e gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali riceveranno CFP per la partecipazione.

Di seguito il programma ed i Relatori:

Saluti Istituzionali

Giuseppe Margheriti, Sindaco del Comune di Erchie

Interventi

Nastasya Bernardi , Consigliere con delega all’Agricoltura, Comune di Erchie

“L’importanza dell’agricoltura come bene comune”

“Analisi delle criticità e delle prospettive future del settore agricolo”

“Il mercato volontario dei crediti di carbonio: l’esperienza dei progetti GECO2 e GECO 2.2 nell’ambito del programma Interreg Italia-Croazia”

“Il regolamento Europeo 3012/2024: il nuovo regime di aiuti comunitari dei crediti di carbonio in agricoltura – stato dell’arte e prospettive”

Modera e conclude