VENERDI’ AL DELFINARIO DI FASANOLANDIA “THE WORLD OF ANIMALS”

“The World of Animals”

Venerdì 25 agosto 2023 alle ore 20.30 presso il Delfinario di Fasanolandia (Fasano – BR) si terrà l’evento inaugurale del 50° anniversario dello Zoosafari di Fasano.

Le note della celebre composizione di Camille Saint-Saëns, dal titolo “Il Carnevale degli Animali”, risuoneranno nell’arena del Delfinario dello ZooSafari, grazie alla maestria del pianista e compositore Benedetto Boccuzzi.

Lo spettacolo è gratuito per i bambini fino agli 11 anni.

Il costo del biglietto è di € 5,00 prenotando al seguente indirizzo https://bit.ly/3KkmnNN.

L’intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza alla sezione territoriale di Brindisi dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.

“The Carnival of the Animals”, ideato e realizzato da Euforica, è il primo evento del progetto “The World of Animals: i 50 anni dello ZooSafari di Fasano”, promosso dal Comune di Fasano e dallo ZooSafari di Fasano in collaborazione con il Ministero del Turismo e la Regione Puglia per celebrare il cinquantesimo anniversario di attività del più grande parco zoologico del Paese.