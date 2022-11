VENERDI’ ALLA “MARZABOTTO” INIZIATIVA SULLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Non solo mogli e madri..ma donne: testimonianze di vita al femminile

Giornata contro la violenza sulle donne

Venerdì 25 novembre a partire dalle ore 10.00 nell’aula magna del plesso Marzabotto dell’IC Bozzano-Centro

si celebrerà la Giornata contro la violenza sulle donne attraverso il tema “Non solo mogli e madri..ma donne:

testimonianze di vita al femminile”.

Donne diverse per esperienza di vita, professione, età, impegno nella vita civile racconteranno la propria storia,

al fine di costruire insieme un dialogo sulla parità di genere.

Vogliamo partire dalla bellezza delle donne, invertendo la rotta, e non dal racconto della “bruttura” e della

nefandezza degli atti scellerati compiuti su di loro da uomini malati d’amore che soffoca.

Parleremo anche di figli, spesso vittime di violenza assistita nelle proprie famiglie.

Saranno con noi le componenti la Commissione pari Opportunità del Comune di Brindisi, tra le quali la

presidente Anna Maria Calabrese e la commissaria Anna Cavaliere, l’Assessore Isabella Lettori, la pedagogista

ed esperta di mediazione famigliare, Dott.ssa Elvira D’Alò, la “libraia” Chiara Sergio, la direttrice

dell’Accademia di Danza Tersicore, la Dott.ssa Maria Antonietta Taliento, ex medico in pensione dell’UTIN

dell’ospedale Perrino di Brindisi e poi tre ex alunne della Marzabotto, da cui sentiremo il percorso intrapreso

e la loro realizzazione nella società.

Gruppi di alunni con interventi musicali, espressivi e coreutici renderanno la giornata indimenticabile.

Il prof. G. Pedali con la partecipazione straordinaria dell’“amica” pianista Silvana Libardo eseguirà “The

Mission” di Ennio Morricone e la prof.ssa Rosanna Mazzotta interpreterà un brano di Fiorella Mannoia.

La ballerina Carlotta Talerna della scuola Tersicore si esibirà in un balletto sulle punte.

All’evento parteciperanno 100 alunni dei plessi Virgilio e Marzabotto mentre tutti gli altri, causa capienza aula

magna, potranno assistere online dalle proprie classi, così come i genitori e chi vorrà potrà farlo attraverso la

pagina FB ufficiale dell’istituto “Istituto Comprensivo Bozzano-Centro – scuola ad indirizzo musicale.

Tutti indosseremo qualcosa di rosso.

“Ci sono giorni in cui vorrei sparire e altri che la felicità non ha una fine. Ogni emozione mi attraversa il

respiro e rido di gioia oppure senza motivo. Convinta che alla fine tutto torna, con il peso e la bellezza di

imparare ad essere una donna e camminare sui vetri rotti di mille scelte sbagliate da bruciare gli occhi e

nonostante i colpi non dare peso alle ragioni, ai torti e ancora mi commuovo”. (Fiorella Mannoia)