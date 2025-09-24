Venerdì “cena pugliese” con Paola Pomarico

✨ Cena tipica pugliese con Paola Pomarico ✨

📅 Venerdì 26 settembre

📍 Ostello della Gioventù di Brindisi

Un nuovo appuntamento all’insegna della convivialità e dei sapori autentici del Salento!

Insieme a Paola Pomarico, autrice del libro “La ‘Ncartata – Una tavola lunga secoli”, ci immergeremo in un viaggio attraverso i piatti più iconici della tradizione pugliese.

La serata sarà l’occasione per condividere una cena a base di prodotti locali e riscoprire la cucina salentina come cultura viva che viaggia nel tempo.

🍷 Cibo, racconti e tradizione si incontrano attorno a una tavola comune.

ℹ️ Info e prenotazioni: 0831.096232

⚠️ Posti limitati – prenotazione obbligatoria