Venerdì “cena pugliese” con Paola Pomarico

✨ Cena tipica pugliese con Paola Pomarico ✨
📅 Venerdì 26 settembre
📍 Ostello della Gioventù di Brindisi
Un nuovo appuntamento all’insegna della convivialità e dei sapori autentici del Salento!
Insieme a Paola Pomarico, autrice del libro “La ‘Ncartata – Una tavola lunga secoli”, ci immergeremo in un viaggio attraverso i piatti più iconici della tradizione pugliese.
La serata sarà l’occasione per condividere una cena a base di prodotti locali e riscoprire la cucina salentina come cultura viva che viaggia nel tempo.
🍷 Cibo, racconti e tradizione si incontrano attorno a una tavola comune.
ℹ️ Info e prenotazioni: 0831.096232
⚠️ Posti limitati – prenotazione obbligatoria

