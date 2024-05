Venerdì convegno su “Lavoro 4.0 Innovazione Formazione,sfide e opportunità”

Il mondo del lavoro sta attraversando un periodo di cambiamenti significativi. Le tecnologie digitali,l’automazione,l’intelligenza artificiale stanno trasformando le nostre realtà lavorative.

Questo scenario porta con sé sia sfide che opportunità per i lavoratori e le imprese. Per rimanere competitivi è fondamentale promuovere l’innovazione e investire nella formazione continua, individuando nuove strategie per affrontare al meglio il futuro del lavoro.

“Lavoro 4.0 Innovazione Formazione,sfide e opportunità”, questo il tema del convegno organizzato Venerdì 3 maggio,a partire dalle ore 17.30 nella sala della Colonna Romana di Palazzo Nervegna a Brindisi, da Italia Viva Brindisi.

Dopo i saluti del Presidente cittadino di Italia Viva città di Brindisi,Gianni Palmiero, interverranno la Presidente Provinciale e Vice Presidente Regionale di Italia Viva Tiziana Palmisano che introdurrà i lavori, Angelo Guarini Direttore di Confindustria Brindisi, Carmelo Rollo Presidente Regionale Legacoop, Gloria Zurlo Giovani Imprenditori – Confcommercio Brindisi,Davide Sciurti Segretario Fismic Confsal Brindisi.

Concluderà l’ incontro l’ onorevole Teresa Bellanova di Italia Viva, a moderare il dibattito sarà Francesco G.Gioffredi,Caporedattore Nuovo Quotidiano di Puglia.

ITALIA VIVA BRINDISI