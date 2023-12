VENERDI’ CONVEGNO SU TORRE GUACETO E TURISMO SOSTENIBILE

Torre Guaceto e turismo sostenibile: venerdì 15 il convegno e la premiazione degli operatori virtuosi

Sarà una mattinata dedicata al tema del turismo sostenibile quella organizzata dal Consorzio di Torre Guaceto nel salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi il prossimo venerdì 15 dicembre: prima il convegno con gli assessori regionali, poi la cerimonia di consegna del marchio CETS agli operatori virtuosi. Si parte alle ore 10.30.

“Carta Europea per il Turismo Sostenibile di Torre Guaceto: dalla programmazione alla certificazione” è il titolo dell’evento aperto a tutti e che si aprirà con il convegno “Sviluppo sostenibile: tutela dell’ambiente, cultura, welfare e turismo etico” organizzato per offrire agli imprenditori turistici la possibilità di conoscere le novità e le opportunità che saranno apportate alla strategia regionale per lo sviluppo sostenibile della Puglia.

Dopo i saluti del presidente della Provincia Toni Matarrelli, interverranno gli assessori all’ambiente e al turismo della Regione Puglia, Anna Grazia Maraschio e Gianfranco Lopane ed il presidente di Federparchi, Luca Santini.

Modererà il presidente del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto, Rocky Malatesta.

A seguire, si celebrerà la tanto attesa consegna del marchio di operatore “Partner CETS di Torre Guaceto” agli attori della filiera turistica locale che hanno abbracciato la causa della tutela dell’ambiente e promozione del territorio portata avanti dalla riserva ed hanno investito energie e risorse nella sostenibilità ambientale, energetica e sociale delle proprie attività.

Si tratta di 17 realtà che operano nei comuni di Brindisi, Carovigno, Mesagne e San Vito dei Normanni, area di pertinenza di Torre Guaceto, e di 7 guide turistiche.