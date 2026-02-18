Venerdì convegno sul tema “Zes e Ufficio Commissariale – Per la reindustrializzazione di Brindisi. L’effetto sul territorio delle nuove procedure amministrative”

Venerdì 20 febbraio convegno sul tema “Zes e Ufficio Commissariale – Per la reindustrializzazione di Brindisi. L’effetto sul territorio delle nuove procedure amministrative”

Venerdì 20 febbraio, alle ore 15.30, nella sala conferenze del Consorzio Asi di Brindisi, avrà luogo un incontro sul tema “Zes e ufficio commissariale – Per la reindustrializzazione di Brindisi. L’effetto sul territorio delle nuove procedure amministrative”.

Dopo i saluti del Presidente del Consorzio Asi di Brindisi Franco Gentile, del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e del Presidente del Consiglio della Regione Puglia Antonio Matarrelli, sono previsti gli interventi dell’on. Mauro D’Attis (parlamentare della Repubblica) sul tema “Transizione energetica: l’importanza di un accordo di programma per Brindisi”, del dott. Luigi Carnevale (Commissario straordinario di Governo per l’area di Brindisi) su “Lo scenario della provincia di Brindisi e l’impatto delle procedure commissariali sul processo di reindustrializzazione”, dell’avv. Giuseppe Romano (Coordinatore della Zes unica del Mezzogiorno) su “La rivoluzione amministrativa dettata dall’Autorizzazione UNICA ZES e l’impatto che può avere sul Programma di Reindustrializzazione della provincia di Brindisi” e del dott. Giovanni Gallone (Consigliere di Stato) su “La disciplina speciale dell’Autorizzazione Unica al vaglio giurisdizionale”.

Discuteranno con i relatori il dott. Michele Carriero (dottore commercialista ed esperto di progetti di sviluppo) e l’avv. Giuseppe Durano (avvocato amministrativista ed esperto in procedure amministrative complesse).