Venerdì 25 novembre Il Lions club di Mesagne partecipa all’iniziativa organizzata da LA LUNA C.A.V., per dire NO alla #violenzadigenere con un incontro presso l’auditorium del Castello di Mesagne per riflettere insieme su un fenomeno che affligge la nostra società.

Modera la Avv.ta Stefania PASIMENI.