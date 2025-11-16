Venerdì inaugurazione della mostra “A tempo perso”

Venerdì 21 Novembre – ore 18 – presso il Bastione San Giacomo (BR) sarà inaugurata la mostra “a tempo perso” ,nella quale esporrò le creazioni realizzate negli anni. Si tratta di opere, a cui talvolta sono associate poesie dedicate, che vogliono ridare vita a cose in disuso, vecchie, abbandonate, scarto o rifiuto. Tra le creazioni che ritengo più significative: BOK – libreria luminosa per bambini realizzata con materiali riciclati THE LAST WAR – lampada da pavimento ricavata da un tubo di fogna NATALE 2020 – albero di Natale realizzato con tiranti in ferro DISCOTEQUE – lampadario stroboscopico ricavato da un cestello di lavatrice VOLO DI UNA ROSA – specchio da parete restaurato e dipinto LA VEDOVA – bici anni 50′ con freni a bacchetta e corona in acciaio INFERNO – composizione da materiali di risulta Il filo conduttore dell’iniziativa sarà il tentativo di ridare valore al passato. Nel periodo della mostra sono previsti i seguenti eventi correlati (con inizio alle ore 18): Sabato 22 “ritorno al vinile” (porta il tuo LP e raccontalo) conducono Antonio Marra e Marco Greco Domenica 23 “a occhio nudo” (dialogo tra cinema e giornalismo) con Chiara Criscuolo, Federico Rizzo e Simone Salvemini Mercoledì 26 “poesia per diletto” (leggi la tua poesia) con Elisabetta Caputo e Diego Brancasi Sabato 29 “cantastorie” (canta la tua canzone) con Paola Petrosillo e Vincenzo Maggiore Un ringraziamento speciale a tutti gli amici che per diletto e passione hanno accettato di partecipare. L’intento è trascorrere dieci giorni di buon intrattenimento, di svago e riflessione, di calma e ricordo, di incontro e solitudine. Tutti i giorni – dalle 17 alle 21 – da Venerdì 21 fino a Domenica 30 Novembre