Appuntamento venerdì 27 novembre alle ore 18:00, nella Sala di Rappresentanza a Palazzo di Città
Fasano – Il Comune di Fasano è lieto di invitare la cittadinanza e la stampa alla conferenza stampa di presentazione del cartellone di eventi natalizi Fasano a Natale 2026.
La conferenza avrà luogo a Fasano, presso la Sala di rappresentanza a Palazzo di Città, venerdì 27 novembre alle ore 18:00.
Interverranno il Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli,l’assessore alle Attività Produttive Giuseppe Galeota e l’assessore al Turismo Pier Francesco Palmariggi.