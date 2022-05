VENERDI’ LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “IL VEGGENTE CRIMINALE”

Venerdì 3 giugno 2022 alle ore 19:00

presso il Salone di rappresentanza

Provincia di Brindisi (Via De Leo, 3)

avrà luogo la presentazione del volume

Il veggente criminale di Simona Pino D’Astore

edito da Graus Edizioni

con il Patrocinio morale della Provincia di Brindisi

Il libro Il veggente criminale di Simona Pino d’Astore è un testo che riprende un fatto di cronaca realmente accaduto; è un libro intenso, avvincente, che arriva alla verità senza giri di parole, seppur modificando i nomi delle persone coinvolte, in quanto vi è ancora in atto un procedimento giudiziario.

«Da questo provvedimento giurisdizionale parte un processo difficile e alquanto intricato. Irto di confessioni false e fallaci, intriso di bugie e per la stessa natura dei reati contestati decisamente incompleto. E, per coloro che conoscono il vero Patrizio, inconcludente sin dagli esordi. Un piccolo tassello di una lunghissima strada lastricata da altrettante verità che mai sarà percorsa. Una risposta solo in minima parte rappresentativa, con ogni probabilità, della dannazione terrena. Prima di quella eterna».

Il libro verrà presentato il 3 giugno alle ore 19:00 presso il Salone di rappresentanza (Provincia di Brindisi). L’evento si aprirà con i saluti dell’On.le Antonio Matarrelli, Presidente della Provincia di Brindisi, e dell’editore Pietro Graus. Successivamente, l’autrice dialogherà con Lorella Livieri. Letture a cura di Adriano Dagnello.

Una giornalista di nome Anna si reca in una contrada di Brindisi, in Puglia, dove gira voce ci sia un ragazzo di umile famiglia con una dote speciale: vede la Madonna che lui chiama la sua “Mamma Celeste” e che gli dà dei messaggi da diffondere a tutta la popolazione. Anna vuole verificare con i propri occhi la veridicità degli avvenimenti e finisce invece per diventare una seguace di Patrizio Cosenza. Il sedicente mistico è un ragazzone che si è sempre considerato escluso dalla società, dalle tendenze sessuali poco chiare e grazie alle sue visioni e ai suoi momenti di trance, accompagnati spesso e volentieri da fuoriuscite di sangue dalle mani e dalla fronte, riesce ad attirare sempre più persone al suo seguito. Nessuno osa contraddirlo, pendono tutti dalle sue labbra nonostante alcune falle nella sua credibilità a cui però gli adepti non sembrano fare caso. I suoi compagni finiscono per essere completamente plagiati da lui al punto da farsi condizionare in ogni scelta di vita. Col tempo, però, dopo essersi ingraziato l’arcivescovo Talucci, che lo riaccredita in Vaticano dopo essere stato persino scomunicato, la vita losca e segreta di Patrizio inizia a venire a galla e sarà Anna che, sentendosi ingannata da un uomo che “mostrando il Paradiso ha tentato di trascinarla all’Inferno”, riuscirà per prima a smascherare la sua vera indole diabolica e criminale.

«Seduta davanti alla tv, Anna fissa le immagini che scorrono inesorabili sullo schermo e che le riportano alla mente ricordi dolorosi. Si guarda, mentre parla di fronte alle telecamere, girata di spalle, riportando come un automa la storia del “veggente criminale”, ricostruendo nella mente ogni brandello di vita vissuta accanto a lui, ogni scampolo di emozione ancora rimasta a squarciarle un’anima provata. Il microfono del giornalista, puntato come una pistola, la spinge a parlare, a liberarsi di quel peso portato dentro troppo a lungo. Il caso sembra chiuso, affidato alla pubblica opinione e soprattutto, adesso, alle mani della giustizia».

L’autrice

Simona Pino D’Astore, già autrice di Cuorineri-Il direttore (Graus Edizioni), vive a Brindisi in Puglia dove ha svolto la professione di giornalista e consulente di marketing politico per diversi anni e attualmente lavora come agente immobiliare. Appassionata di criminologia e fenomeni soprannaturali, si dedica da sempre all’approfondimento di temi e situazioni reali ad essi legati.