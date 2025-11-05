Venerdì la presentazione del progetto “Sio Radioweb” – Voci dalla corsia

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO “SIO RADIOWEB” – VOCI DALLA CORSIA. LA WEB RADIO DELLA SCUOLA OSPEDALIERA “A. PERRINO” DI BRINDISI – SERVIZIO EDUCATIVO OFFERTO DALL’I.C.S. CAPPUCCINI DI BRINDISI.
La Scuola Ospedaliera “A. Perrino” di Brindisi in collaborazione con i Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi e con i Maestri del Lavoro, sono lieti di invitare la stampa alla conferenza di presentazione del progetto “La Voce che Unisce”.
La stessa Conferenza si terrà venerdì 7 novembre p.v., alle ore 10.00, presso la Direzione sanitaria dell’Ospedale Perrino di Brindisi.
Un’iniziativa che nasce dal desiderio di dare voce ai ragazzi ricoverati, offrendo loro uno spazio creativo e partecipativo attraverso una web radio.
Un progetto educativo e umano, che punta a valorizzare la comunicazione come strumento di crescita, condivisione ed inclusione.
In tale occasioneverranno donati alcuni strumenti utili per l’avvio della radio, forniti dai Giovani Imprenditori di Confindustria Brindisi e dai Maestri del Lavoro, per sostenere concretamente la realizzazione del progetto e favorire l’autonomia dei ragazzi nella gestione delle attività.