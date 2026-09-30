Venerdì la presentazione del report “Genitori non si nasce”

Un confronto aperto, partecipato e focalizzato sui bisogni reali delle famiglie si tiene Venerdì 2 ottobre, alle ore 17.30, presso la Biblioteca del Vicolo (via Santa Chiara 2) che ospita la presentazione ufficiale del volume Report “Genitori non si nasce”

Una raccolta di esperienze vissute nella realizzazione dei laboratori previsti nel ProgettoGenitori non si nasce, voluto dall’Amministrazione Comunale di Brindisi. Che ha registrato una straordinaria risposta dei genitori nei quartieri periferici di Sant’Elia, Bozzano, Perrino, Paradiso e l’adesione al Protocollo di intesa di Parrocchie e di Istituti scolastici insistenti negli stessi quartieri.

Introduce il Sindaco di Brindisi,Giuseppe Marchionna, autore anche della prefazione del Volume pubblicato a cura dell’Amministrazione

Salutano l’Assessore alla Pubblica Istruzione,Lucia Vantaggiato e l’Assessore alle Risorse Umane,Daniela Maglie.

Si entra nel vivo dell’iniziativa con l’intervista a Elvira D’Alò, Coordinatrice del Progetto, da parte della docente, Tiziana Mollesui risultati conseguiti e sulle risposte dei genitori ai diversi in-put operativi sulla genitorialità oggi.

Segue un dibattito per lasciare spazio alle domande, alle riflessioni e, soprattutto, alle testimonianze di chi quelle esperienze le ha vissute.

Le considerazioni finali sono affidate a Francesco Buongiorno, noto Divulgatore culturale ed ex conduttore televisivo.

L’incontro costituisce una preziosa occasione di conoscere esperienze vissute nei Laboratori da mamme, papà, ragazzi e anche nonni…

E, considerata la forte valenza sociale, culturale e formativa dei temi trattati , incentrati sulla gestione quotidiana delle dinamiche familiari, delle emozioni e degli stati d’animo degli adolescenti e dei bambini, tutta la cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare.

Al termine dell’evento i protagonisti partecipanti al Progetto ricevono in omaggio il risultato del loro lavoro…