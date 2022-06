VENERDI’ L’INAUGURAZIONE DI UN BEEHOTEL PER API, FARFALLE E COCCINELLE

Venerdì 10 giugno alle ore 18 verrà inaugurato, al Parco Cillarese, il Beehotel donato da Coop Alleanza 3.0 al Comune di Brindisi.

Si tratta di una struttura progettata per ospitare diverse tipologie di insetti impollinatori utili all’agricoltura come api selvatiche, farfalle e coccinelle.

Sono tante le iniziative durante il pomeriggio che accompagneranno l’inaugurazione per sensibilizzare alla tutela della biodiversità all’interno del parco urbano più grande della Puglia.

Saranno presenti: un gruppo di apicoltori brindisini, per spiegare l’importanza delle api per la nostra sopravvivenza; il Centro Fauna Selvatica della Provincia di Brindisi, per condurre una breve visita guidata del parco; il WWF Brindisi, che proporrà un laboratorio sulla costruzione delle arnie con le ragazze e i ragazzi del Gruppo Scout Agesci Brindisi 2 dell’Unità pastorale del Centro storico; i volontari dell’associazione “Puliamo il Mare Brindisi”, per sensibilizzare contro l’abbandono dei rifiuti.

L’appuntamento è alle ore 18 all’interno del parco, oltre il ponte della SS16, nei pressi della recinzione che separa il parco dall’area di competenza dell’Asi.