Venerdì’ nel Castello di Carovigno l’evento “Tra storia e mistero”

Venerdì 9 agosto, alle ore 22.00, al Castello Dentice di Frasso di Carovigno, si terrà

l’evento “Tra storia e mistero”.

La serata si svolgerà in due momenti: nella prima parte i visitatori verranno

accompagnati dalle guide dell’Associazione le Colonne, ente gestore del castello, in

una “visita canonica” delle sale del piano nobile, tra fatti storici, aneddoti e i romantici

ritratti famigliari che esse evocano. Nella seconda parte sarà Maurizio Chionno, del

GIAP di Roma (Gruppo investigativo attività paranormali) a condurre un “Ghost tour”.

Il GIAP di Roma ha già condotto due indagini all’interno del castello di Carovigno nel

2022 e nel 2024, rilevando, attraverso le apparecchiature in dotazione, una “serie di

anomalie” nelle sale del piano nobile e nelle segrete. Nel corso della serata Maurizio

Chionno racconterà l’esito delle rilevazioni passate e mostrerà ai visitatori il

funzionamento della strumentazione utilizzata.