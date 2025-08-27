Venerdì primo appuntamento della rassegna teatrale di Parco Busicchio

FORITICÀ – IL TEATRO NEL PARCO

I EDIZIONE

Primo appuntamento della rassegna teatrale di Parco Busicchio

In scena “Revolution” di Meridiani Perduti

Ingresso libero e gratuito

Venerdì 29 agosto, alle ore 20,30, a Parco Buscicchio si alza il sipario per il primo appuntamento della rassegna Foriticà – Il Teatro nel Parco, con “Revolution”, spettacolo di Meridiani Perduti, compagnia brindisina che si distingue per il teatro civile e la ricerca sulla memoria collettiva e sul territorio.

Lo spettacolo, vincitore del “Premio del Pubblico” al Festival Le Voci dell’Anima di Rimini, vede protagonista l’attrice Sara Bevilacqua (Premio Scenari Pagani 2025), affiancata dal pianoforte di Daniele Bove e dalla voce di Daniele Guarini, con la drammaturgia di Emiliano Poddi (finalista Premio Strega 2008), in un racconto intenso che intreccia emozioni, ricordi e storie di vita vissuta a Brindisi negli anni del Boom.

Attraverso il sogno di una ragazza innamorata dei Beatles e affascinata dalle imprese spaziali, “Revolution” racconta il decennio che ha trasformato il mondo e la città, dal completamento della Montecatini fino alla notte dello sbarco sulla Luna. A scandire la narrazione, le musiche dei Fab Four riarrangiate per pianoforte e voce, eseguite dal vivo, che restituiscono la forza e la leggerezza di una generazione in rivoluzione.

Oltre agli spettacoli, la rassegna Foriticà – Il Teatro nel Parco propone Sèmina, un ciclo di workshop gratuiti, condotti dagli artisti in scena: un’occasione unica per avvicinarsi al teatro in prima persona e sperimentarlo da protagonisti. Il calendario degli appuntamenti sarà presentato dalla direzione artistica della rassegna nel corso della serata.

Foriticà – Il Teatro nel Parco è promosso da “SEM – Sant’Elia Malatìa, scuola popolare di teatro e arti urbane” che svolge le sue attività nella Casa di quartiere di Parco Buscicchio e apre al pubblico con una programmazione culturale pensata per intrecciare linguaggi diversi sperimentando nuove forme di espressione performativa e visiva. La rassegna è ideata per avvicinare cittadini e attori in erba al mondo del teatro e della cultura, creando nuove occasioni di incontro e partecipazione nelle periferie. L’iniziativa offre momenti di fruizione culturale a chi desidera vivere esperienze artistiche di qualità. In programma, a partire dal mese di agosto, cinque appuntamenti che portano in scena alcune tra le realtà più apprezzate del panorama teatrale italiano.

I prossimi spettacoli in programma: il 5 settembre con la compagnia INTI – Landscape of the moving tales e Luigi D’Elia (Premio del Pubblico Ermo Colle 2025), che porta in scena “Zanna Bianca”, un omaggio suggestivo al lupo e alla foresta, capace di unire delicatezza e profondità; il 12 settembre con la Compagnia Orsini, realtà di spicco del teatro contemporaneo (tra i riconoscimenti anche il Premio Ubu 2024), che presenta “Sete” di Walter Prete, regia di Lorenzo Parrotto, con Giorgio Sales in uno spettacolo che unisce scrittura autoriale e interpretazione scenica in un equilibrio di rigore e intensità; venerdì 26 settembre Daria Paoletta della compagnia Burambò con “Amore e Psiche” (Premio Eolo Awards 2015), racconto che rilegge il mito classico restituendone la forza universale; venerdì 3 ottobre con “VìtVìt! Storia di una pendolare” di Francesca Danese, artista che unisce sensibilità stilistica e sperimentazione contemporanea, dando vita a un lavoro originale e coinvolgente, capace di parlare al pubblico con un linguaggio personale e diretto.

Attraverso Foriticà – Il teatro nel parco, SEM intende attivare protagonismo, linguaggi e relazioni, elementi fondamentali per generare comunità, inclusione e coesione sociale, cucendo legami comunitari e offrendo alternative simboliche e concrete alla marginalità. In questo modo il teatro diventa strumento di valore, cura e bellezza all’interno di un contesto che da anni vive un percorso di rigenerazione urbana e sociale. Un simbolo di tale percorso è il nuovo Teatro nel parco, nato da un’azione collettiva di SEM che ha trasformato un’area sottoutilizzata in uno spazio inclusivo pensato per dare a tutti la possibilità di far sentire la propria voce e sperimentare l’arte davanti a un vero pubblico.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “SEM – Sant’Elia Malatia – Scuola popolare di teatro e arti urbane” promosso e finanziato da Puglia Culture con il programma di Welfare Culturale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia. La rassegna fa parte delle azioni del progetto pilota della Regione Puglia, Dipartimento Turismo e Cultura, che vede quello di Brindisi, a cura dell’impresa sociale ImmaginAbile, tra i due progetti finanziati per dettare le linee guida sul welfare culturale regionale nel prossimo triennio.

Tutti gli spettacoli sono in programma alle ore 20,30 presso Parco Buscicchio (via A. Mantegna, 10, Brindisi). L’ingresso è libero e gratuito. È possibile effettuare la prenotazione per lo spettacolo “Revolution” al link: https://bit.ly/3UO6O5F

Il programma aggiornato è disponibile sui canali social Collettivo ImmaginAbile e Legami di Comunità.

Info: 340 2745413