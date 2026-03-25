Venerdì protesta dei Cobas davanti ai cancelli di Euroapi

Il Sindacato Cobas organizza Venerdì 27 Marzo dalle ore 8,00 alle 9,00 davanti i cancelli di Euroapi una assemblea dei lavoratori e lavoratrici della azienda Servizi Ambientali , che si occupa all’interno dello stabilimento di pulizie e facchinaggio, dove denunciare i licenziamenti in atto a partire dal 1 Aprile.
Alla assemblea invitiamo a partecipare tutti i lavoratori dello stabilimento , diretti ed indiretti, affinchè ci sia una risposta forte a quello che sta avvenendo sul nostro territorio dove le aziende pensano di fare quello che vogliono come in questo caso.
Il Cobas denuncia che con una nuova gara ,a partire dal 1 Aprile 2026, ,entrano nuove aziende che su richiesta esplicita di Euroapi chiedono la riduzione da 8 a 4 unità per il settore del facchinaggio mentre per le pulizie rimangono in 4.
Il Sindacato Cobas ha incontrato ieri mattina , 23 Marzo, presso la Confindustria di Brindisi nuovamente le aziende subentranti che dovrebbero avere da Euroapi per Servizi Ambientali la continuità il settore delle pulizie ,dopo aver cambiato assegnazione a tre ditte nel corso di 10 giorni, e a Gamma Service quello del facchinaggio .
Il Cobas nel corso degli incontri svolti con le aziende entranti ed uscenti svolti in questi mesi ha sempre prospettato una soluzione dove pur malconci, attraverso accordi specifici, i lavoratori rimanevano tutti dentro in attesa di un possibile rilancio dello stabilimento dopo la vendita dello stesso.
Di fronte abbiamo trovato il muro di Euroapi che non riusciamo ancora oggi a comprendere,la quale chiede alle aziende entranti solo 4 persone per il facchinaggio lasciando a casa gli altri 4 .
Il Cobas lancia l’ultimo messaggio ad Euroapi per modificare la sua posizione altrimenti troverà nei prossimi giorni la nostra più ferma opposizione.
Per il Cobas Roberto Aprile