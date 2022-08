VENERDI’ SANDY MARTON A SAVELLETRI

Sandy Marton a Savelletri nella one night anni ’80 e ‘90

Venerdì 26 agosto al beach club Mare Mosso in zona Savelletri a Fasano (Br), sarà riproposto il party “Ottanta Novanta per una notte” con la partecipazione del cantante Sandy Marton, dopo l’assenza per sopraggiunta indisponibilità.

Sandy Marton, pseudonimo di Aleksandar Marton è un cantante croato che, prodotto da Claudio Cecchetto, ebbe un breve periodo di grande popolarità negli anni ottanta in Italia ed in altri paesi europei, come interprete del genere italo-disco, con la hit “People from Ibiza”, successo internazionale datato 1984 e altri singoli ballati e cantati in Italia e all’estero. Da solo, sul palco allestito nel nuovo beach club ricreato a Savalletri, proporrà dal vivo i suoi brani accompagnato, oggi come allora, dalla sua keytar uno strumento musicale elettronico il cui termine inglese è formato dalla sincrasi delle parole inglesi keyboard e guitar.

Oltre alla parentesi live, il party Ottanta Novanta per una notte” proporrà il set musicale di alcuni dei dj pugliesi protagonisti proprio di quei decenni. Si alterneranno Sandro Toffi, vera e propria colonna della movida pugliese e del clubbing nazionale, oltre che della radiofonia locale, Tony Loco, Tonio Bonerba e Viviano Bagnardi. Durante la festa saranno mixati tutti i successi più ballati dei due decenni. Ad accompagnare i dj ci sarà il vocalist Malidea.

In pieno spirito anni ‘80 e ’90, sono previste agevolazioni sul ticket di ingresso a chi entrerà nel locale prima di mezzanotte.