Venerdì si inaugura a Brindisi “Preso bene”, la gestione di un bene confiscato

Il prossimo 20 settembre alle ore 18,00 Eridano Cooperativa Sociale ed Auser Brindisi OdV

inaugurano la gestione del bene confiscato “Preso Bene” di viale Commenda n. 160.

Il progetto di gestione, grazie al quale l’ATS Eridano-Auser si è aggiudicata l’assegnazione del bene

da parte del Comune di Brindisi, nasce dall’esigenza di valorizzare le politiche di invecchiamento

attivo nell’ambito di un processo di welfare comunitario sostenibile e generativo così come già

sperimentato dalle due organizzazioni nell’ambito di altri servizi e progetti.

“Passare da un welfare assistenziale ad un welfare comunitario” dichiara Francesco Parisi,

presidente di ERIDANO Cooperativa Sociale “è l’unico modo per costruire politiche sociali

efficaci, sostenibili ed innovative. Valorizzare le competenze e le conoscenze della popolazione

anziana, intercettare ed incanalare il bisogno della stessa di contribuire al bene della comunità,

coprogettare i servizi con le associazioni del territorio e metterli in rete sono gli ingredienti di

questa nuova scommessa di Eridano che, come le altre, ha il solo fine di restituire dignità alle

persone e, attraverso loro, all’intera comunità”.

Per Adolfo Tundo, presidente di Auser Brindisi OdV, “Preso Bene, oltre che diventare punto di

riferimento e luogo di incontro per gli anziani del quartiere Commenda e punto di riferimento per la

terza età e delle politiche di invecchiamento attivo dell’intera città di Brindisi, proverà ad

intercettare ed attivare i giovani per facilitare un rapporto intergenerazionale che sicuramente farà

bene ad entrambi.

Interverranno S. E. Luigi Carnevale – Prefetto di Brindisi, il Dott. Antonio Giuseppe De Donno –

Procuratore della Repubblica, il Dott. Giampietro Lionetti – Questore di Brindisi, il Dott. Giuseppe

Marchionna – Sindaco di Brindisi, S.E. Mons. Giovanni Intini – Arcivescovo di Brindisi-Ostuni.